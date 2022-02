Vinci: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Vinci präsentierte in der am 04.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,51 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 14,98 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,29 USD beziffert, während im Vorjahr 0,661 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Vinci im vergangenen Geschäftsjahr 56,52 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vinci 51,99 Milliarden USD umsetzen können.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 1,26 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 55,92 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.at