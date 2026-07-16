Vincit: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Vincit hat am 14.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 EUR gegenüber -0,100 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Mit einem Umsatz von 14,8 Millionen EUR, gegenüber 17,6 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,54 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at