Vincit präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Vincit äußerte sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vincit ein Ergebnis je Aktie von -0,100 EUR vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16,5 Millionen EUR – eine Minderung von 15,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 19,4 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at