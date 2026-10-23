23.10.2026 06:31:29

Vincit präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Vincit hat am 21.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Vincit ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,030 EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Vincit im vergangenen Quartal 12,6 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vincit 14,4 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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