Vincorion Aktie

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WKN DE: VNC001 / ISIN: DE000VNC0014

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Quartalszahlen 30.04.2026 16:18:38

Vincorion liefert ab: Starke Quartalsperformance katapultiert Aktie auf Rekordhoch

Vincorion liefert ab: Starke Quartalsperformance katapultiert Aktie auf Rekordhoch

Die Aktien des Rüstungsunternehmens Vincorion haben am Donnerstag ihre jüngste Kursrally nach Quartalszahlen fortgesetzt.

Am Nachmittag schnellten sie um 13,3 Prozent auf 22,00 Euro nach oben und erreichten damit ein Rekordhoch. Schon am Vortag hatten die Papiere nach der Vorlage von vorläufigen Quartalszahlen deutlich zugelegt.

Vincorion hatte bereits am Mittwochnachmittag von einem Umsatzplus von gut 40 Prozent im ersten Quartal berichtet und die Jahresprognose bestätigt. Das Rüstungsunternehmen war erst gut einen Monat zuvor zu einem Ausgabepreis von 17 Euro je Aktie an die Börse gegangen und stieg noch am ersten Handelstag bis auf 19,93 Euro. Seitdem ging es in einem schwierigen Marktumfeld überwiegend abwärts.

/niw/he

FRANKFURT (dpa-AFX)

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