Vincorion Aktie

Vincorion für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: VNC001 / ISIN: DE000VNC0014

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Expertenmeinung 29.04.2026 16:46:00

Vincorion profitiert von starkem Nachrüstgeschäft - Berenberg rät zum Kauf der Aktie

Vincorion profitiert von starkem Nachrüstgeschäft - Berenberg rät zum Kauf der Aktie

Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Vincorion beim Kursziel von 26 Euro mit "Buy" aufgenommen.

Das Rüstungsunternehmen, das Energieversorgungs- und mechatronische Lösungen für Verteidigungsplattformen sowie fortschrittliche Luftfahrtsysteme entwickle und herstelle, nehme bei wichtigen Verteidigungs- und zivilen Plattformen die Position des Alleinlieferanten ein und erziele über die Hälfte seines Umsatzes im margenstarken Nachrüst- und Ersatzteilgeschäft, schrieb Lasse Stueben am Dienstagnachmittag. Bis 2030 traut er Vincorion durchschnittliche jährliche Wachstumsraten von 18 Prozent sowie eine Steigerung der bereinigten operativen Ergebnismargen (Ebitda) um mehr als 3 Prozentpunkte auf 20 Prozent zu.

Die Aktie von Vincorion gewinnt auf XETRA zeitweise 8,11 Prozent auf 19,07 Euro.

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

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Bildquelle: Tang Yan Song / Shutterstock.com,pupunkkop / Shutterstock.com

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