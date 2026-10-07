Vincorion Aktie
WKN DE: VNC001 / ISIN: DE000VNC0014
|Rüstungszulieferer
|
07.10.2026 16:13:39
Vincorion schraubt Erwartungen nach oben – Anleger greifen zu
Vincorion sprach von einem "außergewöhnlich" starken dritten Quartal "in einer traditionell schwächeren Sommersaison". So stieg der Umsatz in den drei Monaten nach vorläufigen Berechnungen um knapp 40 Prozent auf 87,5 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten summierten sich die Erlöse den Angaben zufolge auf 237,7 Millionen Euro und damit 41,4 Prozent mehr als im Vorjahr.
Als Rüstungszulieferer stellt Vincorion Mechatronik, Generatoren und andere Energielösungen her. Seine Produkte sind etwa in Panzern und Flugabwehr-System verbaut. Unter anderem kommen die Teile im Kampfpanzer Leopard 2, im Schützenpanzer Puma und in den Patriot-Raketensystemen zum Einsatz.
Das Unternehmen will die vollständigen Ergebnisse am 11. November vorlegen.
Die Vincorion-Aktie notiert via XETRA zeitweise 4,47 Prozent höher bei 18,94 Euro.
/nas/he
WEDEL (dpa-AFX)
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