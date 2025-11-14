Vindhya Telelinks gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Vindhya Telelinks hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 49,89 INR, nach 20,55 INR im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Vindhya Telelinks mit einem Umsatz von insgesamt 9,60 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,53 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 0,75 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at