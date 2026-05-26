Vindhya Telelinks: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Vindhya Telelinks präsentierte am 23.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 87,31 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vindhya Telelinks ein EPS von 92,77 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vindhya Telelinks in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,02 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,09 Milliarden INR im Vergleich zu 12,31 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 185,79 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 171,16 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 35,93 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 40,51 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at