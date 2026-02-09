|
Vindhya Telelinks verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Vindhya Telelinks gab am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,88 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 32,99 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 30,91 Prozent auf 7,17 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,37 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
