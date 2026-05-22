Vindico Security AB stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Vindico Security AB hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,03 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 SEK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 152,0 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 110,0 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at