Vine Hill Capital Investment A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vine Hill Capital Investment A hat am 27.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,190 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Vine Hill Capital Investment A 0,120 USD je Aktie verdient.

Redaktion finanzen.at