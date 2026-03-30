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30.03.2026 06:31:29
Vine Hill Capital Investment A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Vine Hill Capital Investment A gab am 27.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,190 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,080 USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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