Vineet Laboratories: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Vineet Laboratories ließ sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Vineet Laboratories die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,43 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -9,600 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 188,9 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 140,8 Millionen INR in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,00 INR, nach -18,400 INR im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Vineet Laboratories 594,01 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 20,79 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 749,95 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at