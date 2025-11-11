|
11.11.2025 06:31:28
Vineet Laboratories gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Vineet Laboratories äußerte sich am 08.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,43 INR, nach -1,980 INR im Vorjahresvergleich.
Im abgelaufenen Quartal hat Vineet Laboratories 174,2 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 189,6 Millionen INR umgesetzt worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
