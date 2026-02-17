Vineet Laboratories stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Vineet Laboratories hat sich am 14.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,92 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -5,200 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Vineet Laboratories 156,5 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 181,0 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at