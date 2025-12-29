International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
29.12.2025 11:12:05
VinFast-linked GSM eyes international IPO; floats US$20 billion valuation
The company runs Vietnam’s largest all-electric taxi fleet under the Xanh SM brandWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
19.12.25
|Vinfast Honored in Indonesia with Kumparan Awards: Impact Makers 2025 (EQS Group)
17.12.25
|VinSpeed and Siemens Mobility sign a comprehensive strategic cooperation agreement on high-speed rail (EQS Group)
15.12.25