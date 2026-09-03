VinFast Aktie
WKN DE: A3ESV6 / ISIN: SGXZ55111462
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03.09.2026 08:13:29
VinFast-linked taxi firm GSM eyes US, EU expansion ahead of Hong Kong IPO
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