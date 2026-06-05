Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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05.06.2026 04:06:54
Vingroup’s shares surge 1,000% to overtake regional heavyweights including Singtel and JD.com
Vingroup’s blistering rally has made it the biggest company within frontier markets, and one of the most expensive across AsiaWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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