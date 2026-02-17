Vinny Overseas: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Vinny Overseas präsentierte am 14.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 291,2 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 275,9 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at