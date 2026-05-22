Vinny Overseas: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Vinny Overseas präsentierte in der am 20.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,01 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 371,0 Millionen INR – ein Plus von 14,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vinny Overseas 322,7 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,020 INR beziffert. Im Vorjahr waren 0,140 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Vinny Overseas im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,25 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 1,21 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at