Vintage Wine Estates stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Vintage Wine Estates hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.09.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2022 abgelaufen war.

Vintage Wine Estates hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,240 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,180 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,46 Prozent auf 75,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 57,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,010 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vintage Wine Estates 0,140 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Vintage Wine Estates 293,77 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33,08 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 220,74 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,335 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 292,44 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at