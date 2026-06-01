Vintron Informatics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Vintron Informatics präsentierte am 29.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,28 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vintron Informatics 2,31 INR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Vintron Informatics mit einem Umsatz von insgesamt 959,3 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 758,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 26,42 Prozent gesteigert.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,780 INR gegenüber 5,56 INR je Aktie im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Vintron Informatics 2,22 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 63,66 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 6,10 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at