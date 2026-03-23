Vintron Informatics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Vintron Informatics hat am 20.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,18 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,86 INR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vintron Informatics in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 86,26 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 493,4 Millionen INR im Vergleich zu 3,59 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at