Vintron Informatics veröffentlichte am 14.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,07 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vintron Informatics ein Ergebnis je Aktie von -0,020 INR vermeldet.

Redaktion finanzen.at