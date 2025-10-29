Vinyl Chemicals (India) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Vinyl Chemicals (India) stellte am 27.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 1,58 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vinyl Chemicals (India) 2,80 INR je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,52 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vinyl Chemicals (India) einen Umsatz von 1,50 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at