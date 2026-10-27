27.10.2026 06:31:29

Vinyl Chemicals (India) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vinyl Chemicals (India) hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,24 INR, nach 1,58 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 2,19 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 43,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,52 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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