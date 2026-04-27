Vinyl Chemicals (India) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Vinyl Chemicals (India) hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 2,53 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,96 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,03 Prozent auf 1,80 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,73 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 8,99 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 12,17 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 6,52 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 6,25 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at