|
21.01.2026 06:31:28
Vinyl Chemicals (India) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Vinyl Chemicals (India) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 2,47 INR gegenüber 2,74 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Vinyl Chemicals (India) 1,69 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,46 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!