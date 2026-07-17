RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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17.07.2026 07:55:20
Violence on trains in Germany is on the rise
The verdict in the trial over the killing of a train conductor highlights growing aggression toward railway employees in Germany. What is causing it — and what can be done about it?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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