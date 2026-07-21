RISE Aktie

RISE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006

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21.07.2026 11:43:20

Violence on trains in Germany is on the rise

The verdict in the trial over the killing of a train conductor highlights growing aggression toward railway employees in Germany. What is causing it — and what can be done about it?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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