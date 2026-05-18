18.05.2026 06:31:29

VIP Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

VIP Industries lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 9,07 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,920 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat VIP Industries mit einem Umsatz von insgesamt 4,36 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,94 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 11,73 Prozent verringert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 23,790 INR. Im Vorjahr hatten -4,840 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 21,71 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 18,58 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at

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