VIP Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

VIP Industries hat am 14.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -3,72 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,880 INR je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,37 Prozent auf 4,54 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,01 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

