VIP Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

VIP Industries hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 10,08 INR. Im Vorjahresquartal waren -2,320 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,06 Milliarden INR – eine Minderung von 25,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,44 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at