05.11.2025 06:31:28
Viper Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Viper Energy hat am 03.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Das EPS lag bei -0,52 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,520 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 393,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 208,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
