Viper Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Viper Energy hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,73 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,280 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 129,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 658,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 287,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at