Viper Energy Turns To Profit In Q3

(RTTNews) - Viper Energy, Inc. (VNOM), a subsidiary of Diamondback Energy, Inc. (FANG), reported profit in the third quarter, unlike loss in the same period last year.

The oil and gas company's consolidated net income for the quarter was $300 million, compared to prior year loss of $197 million. On a per share basis, the net income was $0.72, compared to prior year's loss of $0.52 per share.

Net income attributable to Viper was $140 million, as against a loss of $77 million in the third quarter year ago.

Operating Income for the quarter was $661 million, compared to $418 million last year.

The results showed net income margin of 45 percent.

Adjusted EBITDA for the quarter was $596 million, and adjusted EBITDA attributable to Viper Energy was $312 million.

Adjusted EBITDA margin was 90 percent.

VNOM shares were trading at $46.63 in the after-market activity, gaining 1.99 percent from the Monday's close at $45.72, down 4.11 percent.

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