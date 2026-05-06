Viper Energy vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Viper Energy präsentierte am 04.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 USD. Im Vorjahresviertel hatte Viper Energy 0,620 USD je Aktie erwirtschaftet.

Viper Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 496,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 102,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 245,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at