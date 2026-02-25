Viper Energy: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Viper Energy hat am 23.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,61 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 422,0 Millionen USD – ein Plus von 87,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Viper Energy 224,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,480 USD. Im Vorjahr hatten 3,82 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 57,69 Prozent auf 1,35 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 853,58 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at