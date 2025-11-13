|
Vippy Spinpro: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Vippy Spinpro hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Vippy Spinpro hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,68 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,74 INR je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vippy Spinpro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 23,83 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 528,3 Millionen INR im Vergleich zu 693,6 Millionen INR im Vorjahresquartal.
