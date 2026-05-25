Vippy Spinpro: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Vippy Spinpro ließ sich am 22.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Vippy Spinpro die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,76 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,34 INR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 886,9 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vippy Spinpro einen Umsatz von 700,4 Millionen INR eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 20,41 INR, nach 19,57 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 4,03 Prozent auf 2,79 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 2,68 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at