25.05.2026 06:31:29

Vippy Spinpro: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Vippy Spinpro ließ sich am 22.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Vippy Spinpro die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,76 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,34 INR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 886,9 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vippy Spinpro einen Umsatz von 700,4 Millionen INR eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 20,41 INR, nach 19,57 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 4,03 Prozent auf 2,79 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 2,68 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:40 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026
24.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 21
24.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 21: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
23.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
23.05.26 KW 21: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Frieden steigt: Asiatische Börsen legen zu - Nikkei 225 erstmals über 65.000 Punkten
An den Börsen in Asien geht es zum Wochenstart aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen