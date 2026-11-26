Vipshop hat am 24.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,33 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Vipshop mit einem Umsatz von insgesamt 3,03 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,99 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,55 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at