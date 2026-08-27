Vipshop vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Vipshop hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vipshop ein EPS von 0,400 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 3,63 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vipshop 3,57 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at