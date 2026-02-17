Vipul: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Vipul hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,09 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,310 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 121,7 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 13,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 140,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at