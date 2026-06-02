|
02.06.2026 06:31:29
Vipul Dye-Chem stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Vipul Dye-Chem präsentierte am 30.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 1,10 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,470 INR je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,45 Prozent auf 522,2 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 440,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,84 INR. Im Vorjahr waren 2,70 INR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Vipul Dye-Chem 1,75 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,82 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,61 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Anleger verhalten -- ATX und DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Leitindex legte ebenso zu. Die US-Börsen zeigen sich verhalten. Die Börsen in Fernost fanden auch am zweiten Handelstag der Woche keine gemeinsame Richtung.