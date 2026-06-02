Vipul Dye-Chem stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Vipul Dye-Chem präsentierte am 30.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,10 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,470 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,45 Prozent auf 522,2 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 440,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,84 INR. Im Vorjahr waren 2,70 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Vipul Dye-Chem 1,75 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,82 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,61 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at