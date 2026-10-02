|
02.10.2026 06:31:29
Vipul hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Vipul hat am 29.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,10 INR. Im Vorjahresquartal waren -2,530 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 509,2 Millionen INR gegenüber 478,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,600 INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren -2,010 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 879,06 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 11,46 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 992,82 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!