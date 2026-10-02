Vipul hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Vipul hat am 29.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,10 INR. Im Vorjahresquartal waren -2,530 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 509,2 Millionen INR gegenüber 478,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,600 INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren -2,010 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 879,06 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 11,46 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 992,82 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at