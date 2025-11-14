VIQ Solutions: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

VIQ Solutions hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

VIQ Solutions hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 CAD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,0 Millionen CAD – eine Minderung von 0,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15,2 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at