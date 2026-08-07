Vir Biotechnology: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Vir Biotechnology hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vir Biotechnology ein EPS von -0,800 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 239,0 Millionen USD gegenüber 1,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at