Vir Biotechnology legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Vir Biotechnology lud am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,85 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,880 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 0,0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 100,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at