Vir Biotechnology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Vir Biotechnology hat am 23.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vir Biotechnology ein Ergebnis je Aktie von -0,760 USD vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 64,1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 417,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vir Biotechnology einen Umsatz von 12,4 Millionen USD eingefahren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,160 USD. Im Vorjahr hatten -3,830 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 68,56 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 7,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Vir Biotechnology 74,20 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at